МИД Казахстана: облегчение визового режима является правом любого государства

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на форуме в Москве заявил, что предоставление Казахстаном безвизового въезда для граждан США требует согласования в рамках Евразийского экономического союза.

«Введение или отмена визового режима для граждан иностранных стран является правом любого суверенного государства. Первого января 2017 года гражданам стран Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе США, а также основных инвесторов в казахстанскую экономику было предоставлено право на безвизовый въезд на территорию Казахстана», - сказал Жайнаков журналистам в пятницу.

Он пояснил, что «данное решение было приурочено к началу деятельности Международного финансового центра "Астана" и закреплено в конституционном законе Казахстана об МФЦА». В соответствии с этой нормой граждане упомянутых стран могут на краткосрочный период до 30 календарных дней со дня въезда посещать Казахстан по деловым, туристским и частным целям.

«При этом данной категории граждан при желании посетить сопредельные страны, в том числе Россию, необходимо иметь визу посещаемой страны, если не предусмотрен иной порядок въезда между этими странами. Казахстан на сегодняшний день не подписывала соглашений о взаимном признании виз как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - сказал Жайнаков.

Он отметил, что Евразийский экономический союз не является политическим объединением. «В ходе работы над договором о союзе государства-члены ЕАЭС осознанно отказались от его политизации и включения в компетенцию союза вопросов, затрагивающих национальный суверенитет», - сказал Жайнаков.

По его словам, казахстанская сторона исходит из того, что облегчение визового режима, в целом, способствует интенсификации международного торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества, поощряет приток инвестиций и развитие туризма, разносторонние контакты между народами.