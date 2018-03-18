Международные эксперты будут привлечены к медэкспертизе ребенка из Южного Казахстана, предположительно пострадавшего от насилия

Мама и ребенок, предположительно подвергшийся насилию в Южно-Казахстанской области, находятся под круглосуточной охраной в «Доме мамы» в Астане. Уже завтра они вылетят в Алматы, где будет проведена экспертиза с привлечением международных экспертов, сообщила в воскресенье на пресс-конференции председатель исполнительно комитета «Дом мамы» Анар Рахимбаева.

«Являясь официальным представителем сейчас, мы плотно работаем с представителями генеральной прокуратуры. Детали следствия не могу разглашать в интересах следствия. 19 марта мама с ребенком планирует вылететь в Алматы, где будет жить в одном из центров «Дом Мамы». В ближайшее время будет согласовано проведение экспертизы с привлечением международных экспертов. Все действия будут под строгим надзором представителей генеральной прокуратуры», - сообщила Рахимбаева.

Она также подчеркнула, что данную ситуацию необходимо решать в правовом поле. «Очень много месседжей в данной ситуации, прошу всех успокоится и перестать спекулировать», - добавила Рахимбаева.

Председатель исполнительного комитета «Дом Мамы» также заверила, что на время пребывания мамы и ребенка в кризисном центре, усилена работа службы безопасности.

«Мать ребенка – этническая казашка, переехала из Узбекистана, начала работать с 14 лет. Родив ребенка, решила поднимать его сама, оставила на воспитание бабушке, сама уехала работать в Алматы», - рассказала о семье Рахимбаева.

В свою очередь официальный представитель мальчика Курмангазы Мусир также сообщил, что в кризисном центре для матери и ребенка созданы все соответствующие условия, государством обеспечена безопасность, помимо этого общественным фондом «Дом мамы» обеспечена круглосуточная безопасность и ограниченный доступ.

«19 марта у нас будет встреча с представителями генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела. После этой встречи планируется выезд в Алматы до официального начала расследования, касательно уголовного дела», - сообщил он.

По его словам, на момент, когда мать воссоединилась с ребенком, он был в удовлетворительном состоянии.

«Мы обратились в центр «Асыл бала» около 18.00, то есть в дневное время еще. Но в связи с тем, что возникли некоторые проблемы с передачей ребенка родной матери, которые затянулись (и заняли) более пяти часов. Мы боролись чисто в правовом поле», - заверил Мусир.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

В среду бабушка с ребенком планировали направиться на поезде в Алматы, но были доставлены в департамент внутренних дел региона. Позднее они были доставлены на арендованную квартиру в Шымкенте, где с ними находилась прибывшая в регион уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева. В четверг Балиева привезла семью в Астану, где мальчик, как было объявлено, должен был пройти новую медицинскую экспертизу.

В пятницу на пресс-конференции в Астане Балиева заявила, что не может связаться с мамой мальчика, однако спустя несколько часов уточнила, что сделать это удалось и вечером мать должна прилететь в столицу вместе с адвокатами.

В тот же вечер мама мальчика прилетела в Астану и забрала ребенка с собой.