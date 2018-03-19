Россия временно вводит новые правила регистрации для казахстанцев

Они будут действовать во время чемпионата мира по футболу
На время проведения Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу посольства России.
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