Россия временно вводит новые правила регистрации для казахстанцев

На время проведения Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу посольства России.

Граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая 2018 года в упомянутые города, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД России (с 25 мая по 25 июля работают в усиленном режиме).

Данные правила распространяются на иностранных граждан, прибывающих только на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Саранска. Въезд в остальные города России осуществляется в прежнем порядке - граждане Казахстана, приезжающие в Россию сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания.

Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона (администрация гостиницы, санатория и т.д.).