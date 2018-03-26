Противопожарная безопасность торговых центров в Казахстане «регулируется жестко» - Божко

Бывший министр по ЧС, вице-спикер мажилиса Владимир Божко убежден, что проверки противопожарной безопасности торговых центров в Казахстане проводятся на хорошем уровне и это позволит не допустить в стране пожаров, подобных тому, что накануне произошел в российском Кемерово.

«Все объекты с массовым посещением людей отнесены к первой категории противопожарного контроля. Такие объекты у нас проверяются ежегодно. Мы ввели это еще лет 7 назад, в мою бытность (министром по ЧС). Очень жестко регулируется. Я думаю, что МВД постарается не допустить такого катастрофического пожара, который произошел в Кемерово», - сказал Божко журналистам в понедельник, отвечая на вопросы о безопасности торговых центров в стране.

При пожаре в торговом центре в Кемерово в воскресенье погибли более 50 человек, еще несколько десятков пострадали и пропали без вести. Среди них много детей.

Вице-министр МВД Юрий Ильин в свою очередь также заявил о том, что проверки ТРЦ проводятся регулярно.

«У нас мораторий на проверку объектов с массовым пребыванием людей не вводится, поэтому у нас идут плановые проверки. Нарушения, которые выявляются, мы подаем, в том числе, в судебные органы для привлечения к ответственности», - сказал он.

«Есть здесь и ответственность бизнеса. Мы обязаны уведомлять бизнес о проверке, к приходу проверяющего более-менее какие-то недостатки устраняются, затем, когда уходит проверяющий, те же самые эвакуационные выходы, которые должны постоянно функционировать, они просто закрываются в целях экономии сотрудников охранных фирм», - констатировал Ильин.

Вице-министр также уточнил, что ни одна проверка не приводила к закрытию ТРЦ в Казахстане.

«На данное время пока нарушений, которые бы (привели к тому, что) мы закрыли и выписали предписание на закрытие, таких торговых центров нет», - сказал он.