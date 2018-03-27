​Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск Стати о заморозке активов Нацфонда

Окружной суд Вашингтона поддержал иск молдавского предпринимателя Анатолия Стати о принудительном исполнении арбитражного решения по заморозке $22 млрд активов Национального фонда. Казахстан возражает против невозможности внести аргументы в свою защиту и намерен обжаловать это решение, сообщает пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

«Республика Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласна с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания арбитражного решения», - говорится в сообщении ведомства.

В минюсте убеждены, что арбитражное решение было получено «с помощью масштабной мошеннической схемы». Такое мошенничество не допускает признания арбитражного решения на территории США. Ведомство напоминает, что в аналогичном процессе в Великобритании Высокий суд Англии, рассмотрев обширные аргументы, признал наличие доказательств о мошенничестве Стати. В результате суд назначил отдельное судебное разбирательство по этому вопросу.

«Республика Казахстан намерена обжаловать это решение и защитить свои законные права», - заявили в Минюсте. «В связи с фактами мошенничества, Республика Казахстан инициировала отдельный судебный процесс против истцов в окружном суде Вашингтона в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В настоящее время судебный процесс продолжается».

Ведомство утверждает, что решение окружного суда имеет силу только на территории Вашингтона. Помимо этого, чтобы обратить взыскание на имущество Казахстана в США, Стати должен будет доказать, что это имущество не пользуется суверенным иммунитетом в соответствии с законом Соединенных Штатов об иммунитете государств.

В конце декабря 2017 года агентство Reuters сообщило, что по решению Голландского суда Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других участников процесса о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Минюст также подчёркивал, что Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Подробнее о позиции казахстанской стороны можно прочесть здесь.