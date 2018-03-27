Китайская компания построит в Казахстане газохимический комплекс по производству полипропилена

Казахстан определил подрядчика по строительству газохимического комплекса по производству пропилена. Это будет китайская компания China National Chemical Engineering, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. По его информации, строительство первой фазы начнется уже в текущем году.

«В рамках первой фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн, определён подрядчик – China National Chemical Engineering. Привлечено заёмное финансирование, решён вопрос обеспечения проекта сырьём. В текущем году будут начаты строительные работы. В частности, фундаментные работы по основным установкам и общезаводским объектам. Также будет заказано оборудование длительного срока изготовления», - сообщил Бозумбаев.

По его информации, завершить строительство комплекса планируется в 2021 году, на период строительства будет создано до 3 тысяч рабочих мест.

«В рамках второй фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полиэтилена мощностью 1250 млн тонн (в год - V), стоимостью 6,5 млрд долларов. Проект планируется реализовать совместно с компанией Borealis - 50%, АО «Самрук-Казына» - 50%. Определена предварительная структура финансирования: 30% - средства ТОО «Объединённая химическая компания» и Borealis, каждая компания около $1 млрд; 70% - 4,6 млрд долларов – это будут заемные средства», - также сообщил глава Минэнерго.