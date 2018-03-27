В Казахстане могут ужесточить проверки ТРЦ на предмет пожарной безопасности

Министерство внутренних дел подготовило предложения по ужесточению проверок торгово-развлекательных центров и упрощению в них доступа для инспекторов. В ближайшее время документы будут внесены в министерство национальной экономики, сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер.

«Есть регламент, утверждённый законодательством. Мы уже над этой системой работаем. Подготовили ряд предложений для того, чтобы ужесточить проверки и чтобы был более свободный доступ у инспекторов, чтобы была не только плановая проверка. Вы же понимаете, что такое сегодня плановая проверка — предприниматель видит, что попал в план. Более того, мы за месяц письменно уведомляем, что придём. Он, естественно, готовится», - объяснил Беккер.

По его словам, перед МВД сегодня стоит задача, чтобы сами владельцы ТРЦ осознали и усилили собственную ответственность по безопасности своих объектов.

«Не должен госинспектор радеть за то, чтобы у него (владельца ТРЦ – прим. V) там всё было хорошо. В первую очередь, в этом должен быть заинтересован владелец», - подчеркнул председатель комитета.

Всего в Казахстане около 1150 торговых центров, во всех из них запланированы проверки в этом году.

«У нас нет каникул от проверок. Они все разбиты на два полугодия – первое и второе. Все будут проверены однозначно. С учётом таких трагических событий, вчера уже подписано указание в территориальные органы для того, чтобы акцентировать внимание на состоянии системы обнаружения пожара и всего комплексного обеспечения безопасности», - проинформировал председатель комитета.

В целом, отметил Беккер, в случае нарушений, инспектор может наложить административный штраф в размере 50 МРП, а если при повторной проверке нарушения не устраняются, материалы отправляются в суд, предусматривается штраф в 100 МРП приостановление деятельности объекта.

«Такую меру в прошлом году мы использовали 21 раз», - заключил он.