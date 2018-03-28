Из Павлодара в Алматы с 1 апреля будет курсировать «Тулпар-Тальго»

С 1 апреля 2018 года подвижной состав стандартного поезда № 31/32 «Павлодар-Алматы» будет заменен на более современные вагоны «Тұлпар-Тальго», сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«Скорый поезд будет курсировать ежедневно со ст. Павлодар в 21 часов 11 минут, прибытием на ст. Алматы-2 в 23 часов 02 минуты. В обратном направлении со ст. Алматы-2 отправлением в 16 часов 12 минут, прибытием на ст. Павлодар в 17 часов 20 минут», - говорится в тексте пресс-релиза.

Расписание пассажирского поезда разработано с учетом сохранения всех действующих стоянок, однако время в пути следования сокращается на 3 часа за счет увеличения скорости поезда.

Также с 1 апреля 2018 года вводится международный поезд № 251/252 сообщением «Самарканд-Астана Нурлы жол». Он будет курсировать один раз в неделю из Астаны по вторникам, из Самарканда по воскресеньям.