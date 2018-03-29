Тенге держится на уровне 319 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 318,97, показав снижение на 0,38 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $46,05 млн., показав рост на $6,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,91 за баррель. Как писал Reuters, котировки начали снижение в среду вечером после выхода информации о росте недельных запасов сырья в США.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 1,64 млн. баррелей до 429,95 млн. за неделю к 23 марта, хотя аналитики предрекали снижение на 0,29 млн. баррелей. При этом запасы топлива в США за отчётный период снизились, следует из данных ведомства.

Цены на нефть начали слабеть вопреки заявлению наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Он сказал накануне Рейтер, что ОПЕК хочет долгосрочного сотрудничества с Россией и другими государствами, не входящими в картель, в области контроля нефтедобычи. По его словам, производители работают над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное – 10-20-летнее.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года.