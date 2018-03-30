Мир за ночь. 29-30 марта 2018 года

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, Трамп обещает вскоре вывести войска США из Сирии, Telegram отчитался о втором раунде привлечения средств в рамках ICO, Facebook обозначил новые меры для борьбы с ложными сообщениями.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом отравили в британском Солсбери, пришла в сознание и может говорить, пишет Коммерсант со ссылкой на Би-би-си.

Ранее в четверг Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. «Она хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме»,— отметила доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери. Состояние Сергея Скрипаля остается критическим.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта, их госпитализировали из ресторана в британском Солсбери. Как выяснила британская полиция, с отравляющим веществом отец и дочь впервые контактировали в своем доме. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» и обвиняет в этом Москву.

Между тем Москва зеркально ответит всем странам, высылающим в общей сложности более 150 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, не исключив при этом возможности принятия дополнительных мер, сообщает Коммерсант. Среди прочего из России будут высланы 60 американских дипломатов и до 31 марта закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.

В опубликованном на сайте МИД сообщении также сказано, что от посла Джона Хантсмана «были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских госактивов в США». «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений»,— заявили в МИД России.

Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки «Исламское государство». «Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Американский президент пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. «Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», - резюмировал он.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила в пятницу успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» с двумя навигационными спутниками Beidou. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети WeChat, сообщает ТАСС.

В этом году CASC осуществит 35 ракетных запусков, поставив по их количеству свой абсолютный исторический рекорд. Руководство организации собирается «преодолеть большие трудности для успешного выполнения [государственных] производственных заказов, сумма которых оказалась беспрецедентной».

Компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., под управлением Павла и Николая Дуровых, отчитались об итогах нового раунда привлечения средств перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Мессенджер привлек $850 млн. от 94 инвесторов, минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн., указано в документах, опубликованных 29 марта на сайте комиссии, пишут Ведомости. Ранее на этапе предварительной продажи Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора.

Ажиотажного спроса, как на предпродаже, на новом этапе не было, отмечают два собеседника «Ведомостей», чьи фонды инвестировали в Telegram. На этапе предпродажи два источника «Ведомостей» утверждали, что Telegram получил заявки на $3,8 млрд. Впрочем, и сейчас спрос был высоким, говорит один из инвесторов второго раунда.

Соцсеть Facebook предприняла целый ряд мер для противодействия ложным новостям, ежедневно удаляет миллионы поддельных аккаунтов и распространяет за пределами США методы проверки на достоверность, в том числе фото и видеоматериалов. О мерах, предпринимаемых компанией в сфере безопасности, сообщили в четверг высокопоставленные сотрудники Facebook в беседе с журналистами. Их высказывания размещены на сайте компании, сообщает ТАСС.

Как заявил Гай Розен, осуществляющий в Facebook координацию усилий по обеспечению безопасности, основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить противодействие «иностранному вмешательству», устранить из соцсети ложные учетные записи, сделать прозрачным процесс размещения рекламных объявлений в соцсети и сократить масштабы распространения сфабрикованных новостей.

Эксперты Facebook уже накопили богатый опыт борьбы с поддельными аккаунтами, отметил в свою очередь Самид Чакрабарти, занимающийся новыми программными продуктами. «Мы сейчас находимся на таком уровне, что блокируем ежедневно миллионы поддельных аккаунтов в момент их создания, прежде чем с их помощью можно было бы нанести какой-либо ущерб», - отметил он.

Его коллега Тесса Лайонс сообщила об активизации борьбы с ложными новостями с помощью проверки на достоверность. Сейчас речь идет уже не об отдельных материалах, пояснила она, а о «мерах в отношении тех, кто неоднократно распространяет фальшивые новости». В США, по ее словам, для выявления и опровержения ложных новостей, касающихся выборов разных уровней, привлекают корреспондентов агентства Associated Press во всех 50 штатах.