В Семее объявлен режим ЧС в связи с паводками

В Восточно-Казахстанской области паводки затронули 6 крупных городов и 12 районов. В Семее объявлен режим ЧС, говорится в сообщении комитета по ЧС министерства внутренних дел.

«Согласный данным оперативного штаба ДЧС ВКО, на сегодняшний день всего по области паводковыми и талыми водами было подтоплено 33 населенных пункта. Подтопления были в 6 городах, в частности одни из крупных - Аягоз, Усть-Каменогорск, Шемонаиха, Семей, а также в 12 районах», - указано в сообщении.

«Основные события вчера развернулись в городе Семей. Накануне вечером по распоряжению акима города была объявлена ЧС природного характера местного масштаба. Создана рабочая комиссия, которая в ходе подворовых обходов ведет подсчет материального ущерба», - сообщает КЧС.

По данным ведомства, в Семее в результате повышения уровня воды в реке Иртыш подтоплены 141 жилой дом, 596 дачных домов, больше 220 человек эвакуированы – это жители дачных массивов, а также нескольких улиц. Люди временно размещены в пунктах эвакуации на базе гостиницы, профилактория и школы.