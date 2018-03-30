​В шести областях Казахстана и городе Алматы ожидается усиление паводков – КЧС

В ближайшую неделю в шести регионах Казахстана и городе Алматы ожидаются дожди, потепление и возможное усиление паводков, сообщает официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. По его информации, в Восточно-Казахстанской области – одном из наиболее пострадавших регионов – из эвакуированных 1972 человек в свои дома до сих пор не вернулись 1198.

«Согласно последним штормовым предупреждениям РГП «Казгидромет» 30 марта - 1 апреля в низовьях реки Сырдарья (в пределах Кызылординской области) продолжится разрушение ледостава, образование затора, подъемы уровней воды, выхода воды на пойменные участки рек, разливы и подтопления. 30 марта – 1 апреля на реках Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, в связи с сохранением повышенного температурного фона и прогнозом дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока», - сообщил Иманкулов.

С завтрашнего дня и вплоть до 6 апреля, по прогнозу РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях в связи с формированием талового стока, прогнозом осадков и повышением температуры воздуха ожидаются ослабление ледовых явлений, заторы, подъемы уровней воды, подтопления.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы, в связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозом осадков (местами сильные), возможны подъемы уровня воды.

Говоря о ситуации с ликвидацией последствий ЧС паводкового периода в целом, большой объём работ по ликвидации последствий подтоплений проводится в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

«По республике остаются подтопленными 166 жилых домов в городе Семей, Шемонаихинском и Глубоковском районах, 728 дворовых территорий в городе Семей, Шемонаихинском и Глубоковском районах, 596 дачных домов в Восточно-Казахстанской области, один детский летний лагерь в городе Казалинск Кызылординской области», - отметил официальный представитель комитета по ЧС.

За прошедшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешкотары с инертным материалом, откачано 26780 кубометров воды, возведено 6 тысяч метров временных дамб. В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в данных областях задействовано 921 человек, 142 единицы техники, 54 мотопомпы и 7 плавсредств КЧС МВД, Национальной гвардии, местных исполнительных органов и местной полицейской службы.

В Восточно-Казахстанской области вода откачена из 716 жилых домов и 897 дворовых территорий. Из эвакуированных 1972 человек вернулись в свои дома 774 человека, размещено в пунктах эвакуации и у родственников 1198 человек.