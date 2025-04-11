Казахстан не ужесточает налоговую политику, а упорядочивает ее, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента высказался по налоговой реформе. Он заявил, что Казахстан не ужесточает налоговую политику, а упорядочивает ее, чтобы бизнес добросовестно платил налоги.

«Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее», - сказал президент.

Он напомнил, что действующий кодекс перегружен изменениями, подзаконными актами и исключениями, и в целом «превратился в документ, практическая польза которого справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими».

«Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других. Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса», - пояснил президент.

Токаев заявил, что «Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону», а сложное налоговое администрирование привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки. Поэтому новый Налоговый кодекс должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.

«Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса», - уверен президент.