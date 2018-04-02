Мир за ночь. 1-2 апреля 2018 года

Китай заявил о введении ответных пошлин на ввоз 128 товаров из США, Россия предварительно договорилась о выводе из сирийской Восточной Гутты группы боевиков «Джейш аль-Ислам», Белоруссия заявила о желании создать общий продовольственный рынок с Россией, в США были украдены данные платёжных карт 5 млн. человек, скончался 62-летний художественный руководитель и основатель московского Театра.doc Михаил Угаров.

Китай принял решение с 2 апреля ввести пошлины на 128 товаров из США в качестве ответных мер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, пишет Коммерсант. «Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная с 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров 7 категорий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину,— 25%», - говорится в сообщении Минфина Китая.

Эти меры в Пекине объясняют необходимостью компенсировать убытки из-за вводимых Вашингтоном пошлин. Ранее США приостановили введение пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) против практически всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина: предполагается, что пошлины будут действовать в течение длительного времени и вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Вместе с тем президент США Дональд Трамп поручил офису торгового представителя США опубликовать в течение двух недель список из 1,3 тыс. товаров, которых коснутся новые ограничения на импорт из Китая.

Российские военные предварительно договорились о выходе боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты в Сирии, пишет Коммерсант. «Не прекращается работа по склонению радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению. Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве живого щита»,— сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее сирийское военное командование заявило, что правительственными войсками были освобождены почти все города и деревни в Восточной Гуте. Но несмотря на достигнутый перелом, говорить о полной победе сирийской армии в этом стратегически важном районе, прилегающем к Дамаску, пока рано. В то время как группировки «Ахрар аш-Шам» и «Фейлак ар-Рахман» согласились с условиями мирного плана Дамаска, одна из самых влиятельных сил вооруженной оппозиции — группировка «Джейш аль-Ислам», которая контролирует находящийся в 10 км от сирийской столицы город Дума, сложить оружие пока отказывается.

Белоруссия выступает за создание единого продовольственного рынка с Россией. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов. «Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», - цитирует его Коммерсант. Он подчеркнул, что качество белорусских товаров на российском рынке пользуется «доверием покупателей».

При этом представитель министерства добавил, что «есть постоянные конфликты». «Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта. За прошлый год фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию мы сняли и переориентировали на другие рынки сбыта»,— рассказал он.

Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Gemini Advisory сообщила, что у клиентов магазинов в США группой хакеров были украдены данные 5 млн. дебетовых и кредитных карт. Часть данных была выставлена на продажу.

«В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов сетевых магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время. Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании», - говорится в сообщении на сайте компании.

Gemini Advisory утверждает, что за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая ранее выставила данные 125 тыс. банковских карт для продажи. Отмечается, что информация была похищена с помощью программного обеспечения, встроенного в кассовые аппараты магазинов.

Умер драматург, режиссер и художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров, сообщил BBC. Ему было 62 года. «Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», - написала в Facebook режиссер Марина Разбежкина. По ее словам, Угаров скончался от неожиданного сердечного приступа.

В 2002 году вместе с женой Еленой Греминой Михаил Угаров основал Tеатр.doc, работающий в жанре документального театра. В 2009 году вместе с режиссером документального кино Мариной Разбежкиной создал школу документального кино и театра, где руководил направлением документального театра и вел мастерские. В 2013 году Угаров дебютировал как кинорежиссер с фильмом «Братья Ч». Театр.doc получил известность злободневными постановками в жанре «документального театра». Среди нашумевших спектаклей театра - спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском. Материалом для него стали дневники Магнитского в тюрьме и доклад правозащитной комиссии, интервьюировавшей тюремных медиков. Основой другой постановки - «Узбек» - стали рассказы трудовых мигрантов из Средней Азии.