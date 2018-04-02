Инфляция в Казахстане за три месяца составила 1,8%

«Цены на продовольственные товары за три месяца текущего года увеличились на 2,2%, непродовольственные – на 1,3%, платные услуги – на 1,7%», - говорится в сообщении.

По информации Миннацэкономики с начала года овощи подорожали на 14,3%, фрукты – на 6,8%, цены на мясо выосли в среднем на 1,4 – 1,9%, а гречневая крупа – на 12,6%.

«Прирост цен на автомобили составил 1,9%, фармацевтическую продукцию – 1,8%, товары личного пользования – 1,7%, бытовые приборы – 1,6%, стеклянные и керамические изделия – 1,4%, текстильные изделия – 1,3%, моющие и чистящие средства – 1,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 1,1%, одежду и обувь, книги – по 1%. Бензин подорожал на 2,2%, сжиженный газ в баллонах – на 1,7%, дизельное топливо – на 1,3%, уголь каменный – на 0,5%», - отмечают в ведомтве.

Вместе с тем, услуги детских дошкольных учреждений увеличились на 3,2%, здравоохранения – на 2,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,4%, общественного питания – на 1%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом, внутригородским автобусом подорожал по 3,1%, междугородним – на 2,6%, а воздушным транспортом, напротив, подешевел на 8,5%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное, горячую воду увеличились по 3,5%, электроэнергию – на 3,4%, вывоз мусора – на 3%, содержание жилья – на 2,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,9%, холодную воду – на 0,9%, канализацию – на 0,8%.