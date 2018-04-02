Абаев пока не знает о сути претензий к изданиям
Мининформации просит правоохранительные органы прояснить причины обысков в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz
Фото со страницы Даурена Абаева в Facebook

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что пока не знает о сути претензий правоохранительных органов к изданиям Forbes Kazakhstan и Ratel.kz.

«Мы уже сейчас работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов, чтобы они дали соответствующие пояснения, разъяснения по данному факту. Мы будем просить, чтобы они как можно скорее прокомментировали данные действия», - сказал Абаев корреспонденту Vласти по телефону.

«Пока мы не узнаем суть предъявляемых им обвинений, сложно что-то сейчас предпринимать. Давайте дождемся реакции», - сказал министр, отметив, что об обысках узнал «из информационных лент».

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz проходят обыски. Редакции сообщили о том, что задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

Полиция Алматы к этому моменту не дала никаких комментариев относительно обысков и задержания журналистов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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