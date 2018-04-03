Торговые центры оштрафованы на 20 млн тенге за слабую антитеррористическую защищенность

Управление по противодействию экстремизму вместе с полицией Алматы начали проверку антитеррористической защищенности объектов общественного питания, торговых центров, стадионов и учебных заведений. Руководители торговых центров города оштрафованы на сумму более 20 миллионов тенге, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

В 2015 году правительство приняло постановление, регулирующее антитеррористическую защиту общественных зданий. Согласно постановлению, объекты массового скопления разделены на две группы:

«К первой относятся торговые объекты с торговой площадью от 500 до 2000 кв. м, объекты общественного питания от 100 до 500 посадочных мест, концертные залы, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенную или подготовленную для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения людей (от 200 до 1000 человек), спортивные, развлекательные сооружения (от 200 до 5000 человек), транспортные сооружения (от 200 человек), организации здравоохранения (от 200 до 2000 человек) и места размещения туристов (от 200 до 1000 человек). Ко второй группе относятся более крупные объекты массового скопления с площадью от 2000 кв. м и более», – приводятся слова исполняющего обязанности начальника управления по противодействию экстремизму Маулена Касымжана.

Нарушения антитеррористической безопасности наказываются штрафом для физических или должностных лиц – 200 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 300 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 500 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Еще одна проверка запланирована на второй квартал 2018 года.