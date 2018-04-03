Активы Нацфонда к концу года составят $58,3 млрд – Сулейменов

Правительство Казахстана ожидает увеличения валютных активов Национального фонда к концу года до $58,3 млрд. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя кабмину прогноз социально-экономического развития на 2018-2022 годы, в текущем году поступления в Нацфонд вырастут на 546 млрд тенге и составят 2,4 трлн тенге.

«Поступления в Нацфонд по прогнозам вырастут на 546 млрд. тенге. К концу 2018 года составят 2,6 трлн. тенге. При этом использование Нацфонда не увеличивается. В результате валютные активы Нацфонда на конец года прогнозируются в объеме 58,3 млрд. долларов США», - сообщил Сулейменов.

В целом, по его информации, на основе скорректированного макропрогноза, уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2018 год. В итоге доходы (без учета трансфертов) в 2018 году оцениваются в объеме 5,7 трлн. тенге, что выше утвержденного плана на 190 млрд. тенге.

«Основное увеличение по доходам обеспечено поступлениями НДПИ и по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть», - уточнил глава Миннацэкономики.

Гарантированный трансферт из Нацфонда сохранен в ранее утвержденном размере - 2,6 трлн. тенге. Дефицит с учетом привлечения остатков бюджетных средств 2017 года составит 1,5% к ВВП. Что касается расходов, то они прогнозируются в объеме 9,6 трлн. тенге с увеличением на 425 млрд. тенге.