13 млн тонн кашаганской нефти будет перекачано через КТК в 2018 году

В 2018 году через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планируется перекачать 67 млн тонн нефти, при этом порядка 60 тонн будет добыто в Казахстане, 13 млн тонн составит нефть с Кашагана, сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань.

«В 2018 году консорциум планирует прокачать по своей трубопроводной системе 67 млн тонн. Предполагается, что порядка 60 млн из них будут добыты в Казахстане, и порядка 7 млн мы рассчитываем получить от российских производителей. Планируется почти двукратное увеличение приема нефти с Кашагана до 13 млн. тонн. В прошлом году мы приняли 7,4 млн тонн», - сообщил Горбань.

Далее он пояснил, что из 60 млн тонн порядка 12 млн даст Карачаганак, 28 млн тонн – Тенгиз, от производителей из прочих месторождений поступит еще около 7 млн тонн.

По финансовой деятельности консорциума в текущем году планируются выплаты по долгу акционерам в размере $1,3 млрд.

«По состоянию на сегодня за первый квартал 29 марта нами были осуществлены платежи по долгу в размере $310 млн в пользу акционеров. Хочу сказать, из них по России - $268 млн, а там и казахские акционеры тоже, и $42 млн – это по казахстанскому предприятию. Всего в 2018 году $1,3 млрд мы планируем погасить по принципу наравне и одновременно по обоим предприятиям», - пояснил генеральный директор КТК.

По планам консорциума такие темпы возврата долга позволят КТК погасить задолженность к концу 2020 года и приступить к выплате дивидендов акционерам.

«За первый квартал уже сейчас можно сказать, что нами перекачано и отгружено более 15 млн тонн - это порядка 140 танкеров. И в марте месяце мы смогли отгрузить более 5,5 млн тонн, что на 11,6% больше аналогичного месяца 2017 года», - также отметил он.