В Москве горит торговый центр

На востоке Москвы начался пожар в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей», сообщает Meduza .

Данные агентств о пострадавших в результате пожара разнятся. Интерфакс сообщает об одном пострадавшем, ТАСС со ссылкой на МЧС информирует, что пострадавших нет. Из здания эвакуировано от 100 до 300 человек.

Пожару присвоена высшая категория сложности.

Позднее служба скорой помощи сообщила о том, что в результате пожара погиб один человек, передает ТАСС. Он был эвакуирован из здания и скончался в машине скорой помощи. Источники агентств сообщают, что всего пострадавших - двое.

25 марта пожар произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результаты которого погибли 64 человека.

/Новость обновлена в 16:55, дополнена информацией о погибшем/