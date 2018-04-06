«Эйр Астана» заявляет о нарушении своих прав со стороны рекламного оператора аэропорта Алматы

В четверг представители рекламной компании MYD production самовольно демонтировали вывески «Эйр Астаны» в аэропорту Алматы. Авиакомпания заявила о готовности обратиться в суд для восстановления нарушенных прав, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным компании, в аэропорту «были демонтированы опознавательные знаки и указатели для пассажиров». Рекламная компания потребовала «убрать оградительные ленты, информационные буклеты на стойках регистрации, инструкции по безопасности и перевозке багажа».

«Ранее MYD production, которая является эксклюзивным оператором по размещению рекламы в аэропорту Алматы, в одностороннем порядке увеличила в 15-кратном размере платежи за размещение такой информации. Несмотря на то, что «Эйр Астана» предложила обсудить условия размещения в ходе переговоров, представители MYD production самовольно убрали все информационные носители», - также говорится в сообщении.

Перевозчик считает, что действия рекламного оператора «не только наносят ущерб авиакомпании, но и создали заметные неудобства для пассажиров, трудности в обеспечении безопасности граждан до и во время полетов»

«Эйр Астана» заявляет, что рассматривает возможность юридической защиты своих интересов, включая обращение в судебные и уполномоченные органы, для восстановления нарушенных прав авиакомпании», - говорится в заключении пресс-релиза.