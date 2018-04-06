«Эйр Астана» заявляет о нарушении своих прав со стороны рекламного оператора аэропорта Алматы

Все вывески и указатели авиакомпании были вчера демонтированы
В четверг представители рекламной компании MYD production самовольно демонтировали вывески «Эйр Астаны» в аэропорту Алматы. Авиакомпания заявила о готовности обратиться в суд для восстановления нарушенных прав, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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