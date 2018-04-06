​Минрелигий проверит качество оказания услуг по государственному социальному заказу

Министерство по делам религий и гражданского общества намерено провести мониторинг реализации государственного социального заказа во всех регионах страны. К этой работе будут привлечены общественный фонд «Десента», объединение юридических лиц «Конгресс молодёжи Казахстана», Консалтинг-Центр «ЗУБР», сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках общественного мониторинга планируется осуществить сбор и анализ информации об уровне качества оказания услуг в рамках государственного социального заказа (социалогические опросы, фокус-группы, встречи с населением)», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мониторинг государственного социального заказа будет использован как инструмент системного повышения качества услуг и эффективности реализации государственного социального заказа. Именно он даст оценку реализации социальных проектов со стороны общественности и, прежде всего, граждан, которые получают услуги в рамках государственного социального заказа.

«По итогам проекта будут выработаны рекомендации по принятию оперативных мер, направленных на обеспечение эффективной реализации социально значимых проектов», - заверили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в рамках проекта закона по вопросам деятельности некоммерческих организаций планируется внедрение оценки результатов госсоцзаказа, которая позволит определить эффективность проекта и степень удовлетворенности населения качеством услуг. В целом в текущем году по республике планируется реализовать 2 066 социальных проектов, из них на республиканском уровне – 40 проектов, на местном уровне – 2026 проектов.