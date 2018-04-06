Пользователи Facebook смогут отключить показ рекламы за отдельную плату

В социальной сети Facebook можно будет отключить показ рекламного контента за отдельную плату, сообщает Коммерсант со ссылкой на интервью исполнительного директора компании Шерил Сандберг телеканалу NBC.

Сандберг уточнила, что от рекламы можно будет как полностью отказаться, так и отключить показ контента конкретных рекламодателей.

Она также признала, что Facebook допустил утечку данных 87 млн пользователей через компанию Cambridge Analytica. «Они нас заверили в том, что удалили данные. Мы должны были за этим проследить. Это наша вина», - сказала она, добавив, что компания проводит внутреннее расследование.

О том, что данные десятков миллионов пользователей Facebook могли незаконно попасть к компании Cambridge Analytica, стало известно в середине марта. Компания использовала данные для анализа политических предпочтений людей и показа таргетированной рекламы. Глава Facebook Марк Цукерберг собирается дать показания по поводу утечки в Конгрессе США. Он заявил, что после скандала с Cambridge Analytica компания вводит новые ограничения на доступ приложений к личной информации пользователей.