Пользователи Facebook смогут отключить показ рекламы за отдельную плату

Сандберг уточнила, что от рекламы можно будет как полностью отказаться, так и отключить показ контента конкретных рекламодателей.
Она также признала, что Facebook допустил утечку данных 87 млн пользователей через компанию Cambridge Analytica. «Они нас заверили в том, что удалили данные. Мы должны были за этим проследить. Это наша вина», - сказала она, добавив, что компания проводит внутреннее расследование.
О том, что данные десятков миллионов пользователей Facebook могли незаконно попасть к компании Cambridge Analytica, стало известно в середине марта. Компания использовала данные для анализа политических предпочтений людей и показа таргетированной рекламы. Глава Facebook Марк Цукерберг собирается дать показания по поводу утечки в Конгрессе США. Он заявил, что после скандала с Cambridge Analytica компания вводит новые ограничения на доступ приложений к личной информации пользователей.
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