Они связаны с расследованием о противодействии созданию независимого профсоюза сотрудниками компании
​В штаб-квартире Samsung прошли обыски
Фото с сайта corporatelandscapes.org

Прокуроры обыскали офисы постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung Electronics в корейском городе Сувон. Обыски проходят в рамках возобновившегося расследования информации о том, что южнокорейская компания саботирует попытки работников создать независимый профсоюз, пишут Ведомости.

Пресс-секретарь Samsung подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 году после обнародования предположительно корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто, поскольку прокуратура не смогла подтвердить достоверность документа.

По данным южнокорейских СМИ, указанные документы, описывающие стратегии компании по борьбе с профсоюзами, были обнаружены в ходе обысков по делу о подкупе Samsung бывшего президента Южной Кореи.

Технологический гигант часто подвергается критике со стороны политиков и общественников за то, что не участвует в создании сильных трудовых организаций, а действующие профсоюзы Samsung, как правило, малы и слабы, отмечает агентство.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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