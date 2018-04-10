К 2019 году 80% казахстанцев с ВИЧ будут получать антиретровирусную терапию

Это позволит снизить уровень смертности среди людей, живущих с ВИЧ
В концу 2018 года 80% граждан Казахстана с диагностированным вирусом иммунодефицита человека будут получать антиретровирусную терапию. Рост охвата программы терапии обеспечивает устойчивое снижение смертности от СПИД, сообщает республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.
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