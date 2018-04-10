Это позволит снизить уровень смертности среди людей, живущих с ВИЧ
К 2019 году 80% казахстанцев с ВИЧ будут получать антиретровирусную терапию
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В концу 2018 года 80% граждан Казахстана с диагностированным вирусом иммунодефицита человека будут получать антиретровирусную терапию. Рост охвата программы терапии обеспечивает устойчивое снижение смертности от СПИД, сообщает республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.

«Для достижения этих показателей отечественная служба СПИД с начала будущего года переходит к стратегии "Тестируй и лечи". Антиретровирусная терапия будет назначаться всем выявленным при тестировании ЛЖВ, независимо от клинических показаний пациентов. Эта мера является профилактической. Главный ожидаемый результат – прекращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди населения», – отмечает генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин.

Уровень смертности от СПИД снизилась с 16,1 на 1000 человек в 2010 году до 10,6 в 2017 году.

Для повышения качества АРТ, приверженности пациентов к лечению ежегодно в стране на основе действующих нормативных документов и международных рекомендаций регистрируют новые антиретровирусные препараты, применяют более передовые схемы лечения. Сегодня из 31 зарегистрированного антиретровирусного препарата в Казахстане 26 применяются в каждодневной практике.

Как сообщается, в 2006 году лишь 54% людей, живущих с ВИЧ, в Казахстане имели доступ к антиретровирусной терапии.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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