Законопроект по повышению взносов в фонд медстрахования в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования». Документом предусмотрено внедрение единого пакета медицинской помощи с 2027 года, повышение верхнего предела уплаты взносов с 10 по 50 МЗП, поэтапное повышение взносов государства с 2 до 5%. Как пояснила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, должен произойти частичный возврат к первоначальной финансовой модели фонда.

«Для перехода с 2027 года на преимущественно страховую модель финансирования в рамках настоящего законопроекта предусмотрено внедрение единого пакета медицинской помощи. Это позволит расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально значимых заболеваний и обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, исключить перетоки услуг из пакета в пакет, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС», - сказала Альназарова.

Для обеспечения финансовой устойчивости системы фонда предлагается повысить порог взносов в систему ОСМС. Если сейчас он составляет 10 МЗП, то с 1 января 2026 года будет 50 МЗП. По словам министра, эти изменения коснутся порядка 9% всех наемных работников, или около 508 тысяч человек и их работодателей.

Кроме того, документом предусмотрена уплата взносов ОСМС за безработных и лиц кризисного, экстренного уровней за счет средств местных бюджетов.

«Благодаря этим мерам мы ожидаем, что в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек, которые получат доступ к плановой медицинской помощи, что в конечном итоге повысит общее здоровье и благополучие нации – это главная задача данной инициативы», - подчеркнула Альназарова, заверив, что механизм определения лиц и присвоения им соответствующего статуса проработан.

Также с 2027 года планируется постепенно повышать размеры взносов государства на ОСМС за счет средств республиканского бюджета. Таким образом, утверждает глава Минздрава, предложен «частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона об обязательном медстраховании в 2015 году, в котором ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, тогда как сейчас они составляют 2%. Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение ставок взносов государства с 2027 года до 2037 года по 0,5 % через каждые два года, то есть с 2% до 5%.