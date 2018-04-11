Азиатский банк развития ожидает 3,2% роста экономики Казахстана в 2018 году. В следующем он может возрасти до 3,5%. Оживление деловой активности в стране будет происходить благодаря повышению цен на сырьевые товары и притоку инвестиций, сообщает пресс-служба АБР.

По данным института, средний рост в Центральной Азии в 2017 году увеличился до 4,3% с 2,7% годом ранее, по мере завершения рецессии в Азербайджане и ускорения роста в шести других экономиках, в частности в Казахстане. Рост замедлился только в Узбекистане, где резкая девальвация валюты для унификации обменного курса и другие экономические реформы оказали влияние на будущее развитие. Как ожидается, рост в Центральной Азии достигнет 4% в 2018 году и 4,2% в 2019 на фоне повышения цен на сырьевые товары.

Более стабильный обменный курс почти вдвое снизил инфляцию в Казахстане, сократив её средний показатель в регионе до 9,2% в 2017 году с 10,6% в 2016 году. Хотя рост инфляции и ускорился в других странах, в частности в Узбекистане. Инфляция в Центральной Азии прогнозируется на уровне 8,5% в 2018 году и 7,9% в 2019 году. Ожидается, что в Казахстане инфляция замедлится до 6,8% в 2018 году и 6,2 в 2019, при условии сохранения стабильности обменного курса.

В своем «Обзоре развития Азии 2018» АБР прогнозирует рост ВВП в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 6% в 2018 году и 5,9% в 2019. Ожидания института несколько снизились по сравнению с ростом 6,1% в 2017 году. За исключением новых индустриальных стран с высоким доходом, в 2018 году, как ожидается, рост достигнет 6,5%, а в 2019 – 6,4%, по сравнению с 6,6% в 2017 году.

Сектор услуг Китая, выросший до 8% в 2017 году, подпитывает рост экономики страны. Однако в 2018 году он может замедлиться до 6,6%, а в 2019 – до 6,4%, после резкого взлета до 6,9% в 2017 году. Стабильный спрос внутри страны и за ее пределами в совокупности с экономическими реформами, по ожиданию института, должны заложить основу для непрерывного роста и макроэкономической стабильности Китая.

Вопреки замедлению роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе АБР отмечает, что большинство экономик развивающейся Азии начинают восстанавливаться благодаря непрерывному высокому спросу на экспорт и интенсивно растущему внутреннему спросу. «Крепкие региональные торговые связи и увеличивающиеся финансовые резервы укрепляют позиции региона перед возможными внешними потрясениями, включая риски растущей напряженности в вопросах торговли и быстрого оттока капитала», - подчеркнул главный экономист АБР Ясуюки Савада.

Нынешние экономические риски для региона, по мнению института, связаны с опасениями эскалации напряженности в международной торговле. Недавно введенные США тарифы на определенные виды продукции пока еще не отразились на её объёмах, но последующие действия со стороны США и меры по противодействию им могут подорвать доверие со стороны бизнеса и потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Возросшие процентные ставки в США также могут ускорить отток капитала, хотя этот риск в определенной степени смягчается наличием большого объема ликвидности во всем регионе. К счастью, большинство азиатских стран имеют достаточно сильные позиции для того, чтобы противостоять данным вызовам», - полагают в АБР.

Растущий объем частного долга продолжает быть предметом озабоченности в некоторых странах Азии. Исследование АБР, проведенное для «Обзора развития Азии», показало, что аккумулирование долга имеет положительное влияние на экономику только в краткосрочной перспективе. Частный долг в развивающейся Азии, как отмечает институт, заметно вырос после мирового финансового кризиса, а его ограниченное влияние на выпуск продукции говорит о том, что, возможно, не весь объем дополнительного долга направляется в продуктивные инвестиции. Власти могут бороться с этим риском путем укрепления региональных финансовых систем, полагают в АБР.