За давление на бизнес за три года в Казахстане осуждено порядка 400 должностных лиц - Шпекбаев

Он заявил, что некоторые факты незаконного вмешательства в бизнес не доходят до антикоррупционного ведомства
Алия Иксанова, Астана, Vласть
За давление на бизнес в Казахстане за три года осуждено порядка 400 должностных лиц, сообщил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
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