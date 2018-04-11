За давление на бизнес за три года в Казахстане осуждено порядка 400 должностных лиц - Шпекбаев

За давление на бизнес в Казахстане за три года осуждено порядка 400 должностных лиц, сообщил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«В зоне наших приоритетов находится мониторинг текущей ситуации и защита бизнеса от вмешательства. За последние три года выявлено 976 таких фактов, за их совершение осуждено 389 должностных лиц, принятые меры позволили защитить права более 500 предпринимателей. Не секрет, что определённая доля фактов незаконного вмешательства просто не доходит до нас. Пришло время оперативно реагировать на каждый факт», - сообщил Шпекбаев в ходе международного бизнес-форума на тему: «Инвестиционный климат в Республике Казахстан: институт инвестиционного омбудсмена и механизмы противодействия коррупции».

Он сообщил, что «будет подписан меморандум о консолидации усилий по ясной и простой формуле: агентство плюс институт инвестиционного омбудсмена плюс МИД». «В рамках данного меморандума предлагаю на базе центра обслуживания инвесторов создать проектный офис. Он будет нацелен на решение проблем административного регулирования, распространение принципов сервисного подхода среди чиновников», - сказал Шпекбаев.

«Агентство, используя все доступные ресурсы, будет всячески способствовать защите бизнес-сообщества и инвесторов от любого давления на них», - заявил он.