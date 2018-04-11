По данным СК, он проигнорировал данные о коротком пути к запертым в кинозале людям
Следственный комитет возбудил дело в отношении командира пожарного звена в Кемерово
Фото : МЧС России по Кемеровской области

Следователи возбудили дело о халатности в отношении командира пожарного звена в Кемерово. По их данным, командир пожарного звена Сергей Генин при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время, сообщает РИА-Новости.

«Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами», — сказала официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Генин направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Как сообщали российские СМИ, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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