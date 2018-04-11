Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает телеканал Дождь.

«Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и „умные“. Не надо сотрудничать с убивающим газом животным, которое убивает людей и наслаждается этим!», — написал Трамп.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия будет сбивать любые ракеты, которые США выпустят в случае нанесения удара по Сирии. Он добавил, что столкновение необходимо предотвратить, поэтому странам следует провести переговоры.