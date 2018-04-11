Он призвал Россию готовиться
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает телеканал Дождь.
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