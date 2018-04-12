И объявляет об акции, которая делает подписку доступной всем
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Vласть радикально снижает цену на подписку

Vласть с этого момента меняет формат подписки и снижает цену на нее.

«Мы снизили цену на подписку более чем в два раза – с 2500 тенге ежемесячно до 1200 тенге ежемесячно (всего 300 тенге в неделю). Читатели смогут установить систему ежемесячных автоплатежей, что позволит продлевать подписку», - рассказал издатель Vласти Кайрат Нурмугамбетов.

«При этом годовой и квартальной подписки с этого момента больше нет, а все действующие подписчики получат в подарок продление своей подписки», - сообщил он.

Кроме того, Vласть в честь своего шестилетия объявляет об акции, которая позволит оформить подписку на три месяца всего за 30 тенге.

Мы верим в журналистику и в идею, что читатель должен быть главным заказчиком для медиа. Поэтому мы хотим создавать большие истории, говорить о темах, которые замалчиваются и предоставлять площадку для дискуссий о важнейших событиях и процессах в стране. И увеличение числа подписчиков для нас является критически важным, поскольку позволяет нам развиваться и делать больше.

Подписаться на Vласть и поддержать журналистику можно здесь.

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