Трижды в день он будет отправляться с «Сайрана»
Между Алматы и Ташкентом будет курсировать автобус
Фото Жанары Каримовой

12 апреля запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут Алматы-Ташкент. Перевозчиком от казахстанской стороны выступит ТОО «ЮгТранс Лайн», от узбекской - ООО Erkin Eminaexpress Tour, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

По данным ведомства, рейсы будут выполняться ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00 с автовокзала «Сайран». Протяженность маршрута составляет 818 км, время в пути - 16,5 часов.

«Договоренность о возобновлении регулярных автобусных перевозок пассажиров между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в конце 2017 года - спустя 17 лет отсутствия», - отмечают в министерстве.

В январе 2018 года был запущен маршрут Шымкент-Ташкент. Автобусы по этому направлению отправляются из Шымкента ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью раз в час. Время в пути - 4 часа.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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