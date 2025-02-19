Центр по расследованию транспортных происшествий создадут в Казахстане до конца года

До конца в года в Казахстане планируется создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий, сообщил в среду в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«После авиакатастрофы возле Актау авиационной администрацией проверены основные крупные авиапредприятия. Касательно расследования авиационных происшествий этот параметр входит в число восьми критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО и в Казахстане составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким», - сказал Ластаев.

Он сообщил, что для улучшения ситуации до конца 2025 года планируется создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.

В целом, по данным вице-министра, безопасность полетов в Казахстане, по оценке Международной организации гражданской авиации, составляет 82%. Это на 11,2% выше среднемирового уровня и сопоставим с показателями стран Западной Европы.