Показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%
Центр по расследованию транспортных происшествий создадут в Казахстане до конца года
Фото МЧС Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

До конца в года в Казахстане планируется создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий, сообщил в среду в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«После авиакатастрофы возле Актау авиационной администрацией проверены основные крупные авиапредприятия. Касательно расследования авиационных происшествий этот параметр входит в число восьми критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО и в Казахстане составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким», - сказал Ластаев.

Он сообщил, что для улучшения ситуации до конца 2025 года планируется создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.

В целом, по данным вице-министра, безопасность полетов в Казахстане, по оценке Международной организации гражданской авиации, составляет 82%. Это на 11,2% выше среднемирового уровня и сопоставим с показателями стран Западной Европы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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