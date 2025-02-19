Центр по расследованию транспортных происшествий создадут в Казахстане до конца года

Показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%
Тамара Вааль, Астана, Власть
До конца в года в Казахстане планируется создать специализированный центр по расследованию транспортных происшествий, сообщил в среду в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.
Еще по теме:
- Япония ввела санкции против казахстанской компании Da Group 22
- Гендиректор «Власти» стал членом Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ
- Генпрокуратура не отвечает на вопросы о расследовании убийства журналиста Айдоса Садыкова
- Завершено расследование в отношении экс-главы нацкомпании «КазАвтоЖол»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые