​«Говорить стыдно», - Назарбаев о переводе международных терминов на казахский язык

Президент Нурсултан Назарбаев не согласен с переводом международных терминов на казахский язык. По его мнению, встраивание понятий в оригинальном виде только обогатило бы языковую среду.

«В первые годы независимости наши ученные, наш народ, когда видит что-то новое, сразу же с лозунгами бежит. Хотели от иностранных и русских слов избавиться. Каких только переводов нее делали. Говорить стыдно!», - заявил Назарбаев во время презентации «100 новых учебников на казахском языке».

Он признал, что некоторые термины прижились, но некоторые были сделаны по принципу «главное перевести».

«Слово «процент» заменили словом, даже не туркоязычным, а персидским – «пайыз». Я с этим не согласен. Это только один пример. Мне покойный Еркагали Ахадиев говорил: «Я был композитором, а стал - «сазгер». Что плохого в слове композитор, пианино? Это же международные слова. Перевели слово пианино как күй сандық. Сандық у казахов что означает? (сундук - V). В общем, чтобы обогатить язык перевели некоторые слова. Балмұздақ – очень красиво перевели мороженное. Международные термины если войдут в казахский язык только обогатят его. И приумножат количество слов», - подчеркнул глава государства.