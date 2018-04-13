Ограничения реализации ГСМ в Казахстане не наблюдается
В Минэнерго не знают как повлияет ослабление тенге на стоимость топлива
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстан имеет достаточный запас бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, и никаких предпосылок для дефицита нет, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов. При этом он подчеркнул, что курсовая разница окажет свой эффект на конечную стоимость ГСМ.

«По состоянию на 12 апреля совокупный запас бензина марки АИ-92 составляет 330 тысяч тонн. Это достаточный запас для рынка. По дизельному топливу — 325,5 тысяч тонн. В целом ситуация стабильна, очагов ограничения реализации нефтепродуктов не наблюдается», - заверил Кудайбергенов.

При этом, отвечая на вопрос как ослабление курса тенге скажется на стоимости топлива, он признал, что «курсовая разница, определенно, оказывает свой эффект на конечную стоимость ГСМ, в особенности на тот объем, который импортируется из Российской Федерации».

«По бензину в принципе, на сегодняшний день мы обеспечены полностью. По дизельному топливу может быть влияние будет немного существеннее, чем по бензину. Не знаю, посмотрим сейчас», - заключил директор департамента.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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