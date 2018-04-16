​Тенге вновь ослаб до 330 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $118,1 млн., показав рост на $4,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

Как писал Reuters, вечером в пятницу рубль остановил восстановление с минимума 2015 года и ушел в небольшой минус из-за желания инвесторов снизить риски потерь из-за неопределённости в международной политике. С начала прошлой недели рубль потерял к доллару почти 7% из-за санкций против ряда российских компаний, бизнесменов и чиновников, а также панических настроений инвесторов из-за опасения запрета на владение госдолгом России. На этой неделе поддержку рублю может оказать начало налогового периода, но экспортеры могли продать заранее значительные объемы валютной выручки в первой половине прошлой недели. Пик выплат должен приходиться на 25 апреля.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,86 за баррель. По данным Reuters, котировки умеренно росли на вечерних торгах в пятницу. Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и её союзники, судя по всему, справились со своей задачей сократить мировые запасы нефти до желаемого уровня, сообщило в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА). Участники пакта ОПЕК+ соберутся в июне в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.