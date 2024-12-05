Казахстанцам не будут компенсировать депозиты после недавнего скачка курса — Сулейменов

Правительство Казахстана не будет компенсировать депозиты гражданам после скачка курса тенге, как это было в 2022 году, когда Россия начала войну в Украине. Как заявил журналистам в кулуарах пленарного заседания сената глава Национального банка Тимур Сулейменов, тогда решение о компенсации было принято, в том числе, из-за низких процентных ставок, которые за это время выросли. Более того, сегодня у государства нет на это денег.

«(Когда началась война в Украине и курс доллара резко вырос — В.) это были совершенно другие геополитические обстоятельства. Курс, как вы помните, прыгнул очень сильно, примерно с 400 до 530. <...> Тогда и правительство, и Нацбанк решили, что для того, чтобы люди не стали выводить эти деньги и покупать доллары, нужно их удержать, дав им государственную премию», — заявил Сулейменов.

По его словам, на тот момент ставки по депозитам составляли 8-9%, тогда как сейчас — 15%.

Сейчас же председатель Нацбанка считает, что уровень ставок по депозитам «достаточно высокий». И в целом, подчеркнул Сулейменов, «на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, чем в долларе».

«[Мера по компенсации депозитов] влечет за собой достаточно большие фискальные расходы. А у государства сейчас достаточно ограниченные финансовые ресурсы», — заключил Сулейменов.