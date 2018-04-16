​СМИ узнали подробности о разработанных вариантах ракетного удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп выбрал самый консервативный из трех рассматривавшихся Белым домом вариантов военной кампании в Сирии. По данным The Wall Street Journal, первый сценарий предполагал удары по объектам производства химоружия в Сирии, сообщают Ведомости.

Второй сценарий описывал более широкий набор целей, включая исследовательский центр по химоружию и военные командные пункты. Самое радикальное предложение включало удары по российским ПВО в Сирии для подрыва военного потенциала президента страны Башара Асада.

Сценарии ударов были разработаны Пентагоном. Когда Трамп призвал представителей своего силового блока оценить возможность нанесения ударов по российским и иранским целям в Сирии, министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против этого. В итоге был принят «гибридный сценарий»: более 100 ударов было нанесено по исследовательскому центру на окраине Дамаска, а также хранилищам химоружия и командному пункту.

Как ранее заявил в интервью президент Франции Эмманюэль Макрон, в беседе с Трампом, предшествовавшей военной кампании, он выступал за сценарий нанесения ударов по объектам, связанным с химической программой Дамаска.

В своем письме Конгрессу Трамп подчеркнул, что удары по Сирии были необходимы ради содействия стабильности, сдерживания использования и распространения химоружия и предупреждения обострения гуманитарной катастрофы в регионе.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия в сирийской Думе.