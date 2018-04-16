​В конце года в Казахстане начнут вводить цифровое теле и радиовещание

В конце 2018 года в ряде областей Казахстана начнут поэтапный ввод цифрового эфирного теле- и радиовещание. В первую очередь переход произойдёт в Мангистауской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба министерства по информации и коммуникациям.

В остальных регионах страны внедрение цифрового вещания завершится до конца 2020 года. Параллельно этот процесс будет сопровождаться отключением аналогового телевещания, которое завершится к середине 2021 года.

Развитие цифрового эфирного вещания – часть государственной программы «Цифровой Казахстан». В рамках неё будут модернизированы 827 радиотелевизионных станций. Строительство новой инфраструктуры было начало в 2012 году, к нынешнему дню в эксплуатацию введены 356 станций. До конца года, по данным Мининформации, планируется завершить строительство еще 292 станций. В результате, цифровым вещанием будут охвачены 94% населения. Остальные 179 станций будут введены в течение 2019-2020 годов.

Цифровое эфирное телевещание дает возможность просмотра 30 отечественных телеканалов в областных центрах и городах Астана и Алматы в цифровом качестве и без абонентской платы, а также до 15 телеканалов в сельских населенных пунктах.