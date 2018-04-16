​В конце года в Казахстане начнут вводить цифровое теле и радиовещание

Полное покрытие страны цифровым вещанием должно завершиться к середине 2021 года
В конце 2018 года в ряде областей Казахстана начнут поэтапный ввод цифрового эфирного теле- и радиовещание. В первую очередь переход произойдёт в Мангистауской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба министерства по информации и коммуникациям.
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