​В России начинают блокировать доступ к Telegram

Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. Российские пользователи пока не встретились с ограничениями в работе сервиса. По словам главы ведомства Александра Жарова, его блокировка может занять несколько часов, сообщают Ведомости.

В сообщении Роскомнадзора уточняется, что ведомство получило решение Таганского районного суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - уточняет пресс-служба.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», - пояснил собеседник агентства.

Тем не менее, в едином реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора, куда адрес Telegram web.telegram.org был внесен еще 13 апреля, говорится, что на 15.20 по времени Астаны доступ к нему «не ограничивается».

Пользователи пока не жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные Outage.Report и Downdetector.

13 апреля Таганский суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. Суд пояснял, что это решение может быть отменено, если мессенджер все-таки исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.

Позже представитель суда пояснила, что сведения, передаваемые через мессенджер, могут угрожать безопасности государства и его граждан. «Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть, в том числе, использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», - говорила представитель суда.

Адвокаты Telegram обещали обжаловать вердикт в Мосгорсуде. На это у них есть месяц. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей. Дуров отмечал, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. Он подчеркивал, что конфиденциальность «не продается».

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии составила в марте 12,4 млн. человек, свидетельствуют подсчеты Mediascope. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.