​Нацбанк снизил базовую ставку до 9,25%

Национальный банк снизил базовую ставку до уровня 9,25% с коридором плюс-минус 1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составят 10,25%, а по операциям изъятия – 8,25%, сообщает пресс-служба регулятора.

«Это уже третье снижение базовой ставки в текущем году. Данное решение основывалось на среднесрочных оценках, предполагающих замедление инфляции до конца текущего года и в следующем году, снижающихся инфляционных ожиданиях, а также сохранении благоприятной в целом ситуации на внешних рынках», - рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Он добавил, что вопреки недавней волатильности на российских финансовых рынках, состояние внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное. Следующее решение по базовой ставке Нацбанк планирует объявить 4 июня в 17:00 по времени Астаны.

По данным регулятора, в марте годовой уровень инфляции составил 6,6%, сохранившись в пределах целевого коридора. Основными инфляционными факторами остаются рост издержек производителей и некоторое удорожание импорта.

Акишев также отметил, что в январе-феврале рост реальных денежных доходов населения перешел в положительную зону после непрерывного снижения в 2017 году: «Соответственно, мы ожидаем усиления внутреннего спроса».

Тем не менее, он ожидает снижения инфляционных ожиданий населения: «Оценка результатов опроса населения в марте показала понижение с начала года ожидаемой на год вперед инфляции с 7,1% до 5,8%. Показатели воспринимаемой инфляции не изменились. Доля респондентов, считающих, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, в марте осталась на уровне 49%», - рассказал глава Нацбанка.

Акишев добавил, что экономическая активность продолжает демонстрировать положительную динамику. Ситуация на внешних рынках также остаётся благоприятной. С начала года цена на нефть в среднем держится выше $65 за баррель. Темпы инфляции в странах – основных торговых партнерах оцениваются как умеренные.