​В марте международные резервы Казахстана уменьшились на 0,5%

За прошлый месяц международные резервы Казахстана снизились на 0,5% до $90,4 млрд. В их структуре 0,3% рост показали золотовалютные резервы Нацбанка, увеличившись до $31,1 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«На денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения проинфляционного давления изымается преимущественно выпуском нот. На 13 апреля чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 3,0 трлн. тенге. Объем краткосрочных нот в обращении с начала года увеличился на 30,2% и составил 4,1 трлн. тенге. Доходность по нотам в апреле, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,45-8,57%», - пояснил Акишев.

Он добавил, что объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямое РЕПО составил 113 млрд тенге, по операциям обратное РЕПО – 183 млрд тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 156 млрд тенге. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 13 апреля 2018 года она составила 8,58%.