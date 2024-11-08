Доля МСБ в экономике Казахстана составляет порядка 37% – Бектенов

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана сегодня составляет порядка 37%, сообщил в пятницу в ходе форума МСБ премьер-министр Олжас Бектенов. Он видит серьезный потенциал в развитии малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса.

«Сегодня доля МСБ в экономике страны составляет порядка 37%, свыше четырех миллионов казахстанцев занято в сфере бизнеса. Только за прошедшие полгода субъектами МСБ произведено продукции на 34 трлн тенге, рост составил порядка 20%», - сказал Бектенов.

В ноябре 2023 года министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщал, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны достигла рекордных 36,4%, а производство продукции МСБ превысило 28 трлн тенге, численность занятых составила 4,3 млн человек.

Бектенов в ходе форума заявил, что правительство видит серьезный потенциал в развитии малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса.

«Крупные предприятия должны активно заключать долгосрочные контракты именно с местными компаниями. Это станет обязательным условием для получения государственной поддержки. Я уже дал такое поручение всем институтам развития», - отметил глава кабинета министров.

По его словам, работая в цепочке поставок для крупных предприятий, малый бизнес должен перенимать успешный опыт и повышать стандарты качества.

Говоря о поддержке отечественных товаропроизводителей, Бектенов констатировал, что современные и конкурентоспособные предприятия в регионах загружены всего лишь на 20-30%.

«Буквально сердце кровью обливается, когда видишь такие предприятия. Спрашиваешь: в чем причина? Они не могут пробиться на конкурсы в государственные органы, национальные компании, на крупные частные предприятия», - признал премьер.

Для решения этих проблем, напомнил он, правительство расширило более чем в три раза перечень товаров, которые в госзакупках в приоритетном порядке приобретаются у казахстанских производителей. Кроме того, разрабатывается единый и открый реестр отечественных товаропроизводителей.