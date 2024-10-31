​На 0,6% выросли инвестиции в основной капитал в Казахстане за 9 месяцев 2024 года

Общий объем инвестиций к ВВП остается на 0,5% ниже показателя за аналогичный период 2023 года
Инвестиции в основной капитала в Казахстане продолжают сохранять негативную динамику начала года, увеличившись за 9 месяцев лишь на 0,6% до 11,7 трлн тенге. Объем инвестиций к ВВП составил 14,9%, что на 0,5% ниже показателя за три квартала 2023 года, сообщает Halyk Finance.
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