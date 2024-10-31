Общий объем инвестиций к ВВП остается на 0,5% ниже показателя за аналогичный период 2023 года
​На 0,6% выросли инвестиции в основной капитал в Казахстане за 9 месяцев 2024 года
фото Жанары Каримовой

Инвестиции в основной капитала в Казахстане продолжают сохранять негативную динамику начала года, увеличившись за 9 месяцев лишь на 0,6% до 11,7 трлн тенге. Объем инвестиций к ВВП составил 14,9%, что на 0,5% ниже показателя за три квартала 2023 года, сообщает Halyk Finance.

Снижению инвестиций способствует негативная динамика в сельскохозяйственном, строительном и горнодобывающем секторах, вложения в которые снизились на 9,9%, 17,7% и 28,2%, соответственно.

Инвестиции в нефтяном секторе, на которые приходится 21% всех вложений в основной капитал предприятий страны, особенно сильно влияют на инвестиции в других секторах экономики, в частности в оптовой торговле.

Аналитики Halyk Finance отмечают возрастающую роль государственных финансов в структуре инвестиций. На бюджетные средства приходится 19% всех вложений в основной капитал. В сравнении с 9 месяцами 2023 года инвестиции в транспорт из бюджетных средств выросли на 60%.

Доля общего объема инвестиций к ВВП продолжает оставаться ниже 16% с 2023 года.

Ранее в своем макроэкономическом обзоре Центр исследований прикладной экономики (AERC) сообщал, что из-за почти нулевого роста инвестиций в 2024 году ВВП Казахстана по итогам года сложится на уровне 4,5%-4,6%. Этот рост станет возможен преимущественно благодаря «фискальному допингу» государства.

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