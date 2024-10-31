Аналитики затрудняются назвать причину продолжающегося ослабления тенге

По итогам третьего квартала среднее значение курса доллара составило 477,7 тенге. К концу сентября его стоимость выросла до 481,1 тенге. Аналитики Halyk Finance пишут, что затрудняются назвать причину ослабления национальной валюты, поскольку оно слабо связано с фундаментальными факторами.

«В то время как в первое полугодие значение курса определялось трансфертами из Национального фонда, высокий объем которых значительно укреплял курс национальной валюты, во втором полугодии волатильность курса не связана с фундаментальными факторами валютного рынка и во многом малообъяснима», — подчеркивают аналитики.

Помимо высоких трансфертов из Нацфонда в течение всего третьего квартала происходила и конвертация $970 млн, выделенных из Нацфонда на приобретение акций «КазАтомПрома» для финансирования республиканского бюджета. В результате приток долларов на валютный рынок оставался высоким, превышая значения первого полугодия (за исключением января).

Национальный банк в числе факторов, повлиявших на курс тенге из-за увеличения спроса на доллары, ранее называл рост бюджетных расходов, а также вложения национальных компаний в свои инфраструктурные и инвестиционные проекты. В сентябре это привело к росту объема торгов до $4,7 млрд.

Однако аналитики Halyk Finance сомневаются в релевантности этого объяснения: «С одной стороны, в третьем квартале действительно наблюдался рост объема торгов с $3,7 млрд в июле. Однако в мае, например, этот объем был еще выше ($5 млрд), что не оказало никакого ослабляющего эффекта на курс тенге».

В Центре исследований прикладной экономики (AERC) ослабление связали с высоким спросом на валюту из-за сезона отпусков, увеличением покупки долларов Нацбанком в целях поддержки валютной доли ЕНПФ и снижением цен на нефть.

Согласно прогнозу AERC, по итогам 2024 году пара стоимость доллар в среднем составит 467,7. Аналитики ухудшили свой прогноз из-за предпосылок к снижению цен на нефть. В 2025 году курс доллара может в среднем составить 480,8 тенге. Он будет оставаться слабым на фоне более сдержанных объемов трансфертов из Нацфонда.