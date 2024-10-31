Курс национальной валюты снижался несмотря на высокие трансферты из Нацфонда
Аналитики затрудняются назвать причину продолжающегося ослабления тенге
фото Жанары Каримовой

По итогам третьего квартала среднее значение курса доллара составило 477,7 тенге. К концу сентября его стоимость выросла до 481,1 тенге. Аналитики Halyk Finance пишут, что затрудняются назвать причину ослабления национальной валюты, поскольку оно слабо связано с фундаментальными факторами.

«В то время как в первое полугодие значение курса определялось трансфертами из Национального фонда, высокий объем которых значительно укреплял курс национальной валюты, во втором полугодии волатильность курса не связана с фундаментальными факторами валютного рынка и во многом малообъяснима», — подчеркивают аналитики.

Помимо высоких трансфертов из Нацфонда в течение всего третьего квартала происходила и конвертация $970 млн, выделенных из Нацфонда на приобретение акций «КазАтомПрома» для финансирования республиканского бюджета. В результате приток долларов на валютный рынок оставался высоким, превышая значения первого полугодия (за исключением января).

Национальный банк в числе факторов, повлиявших на курс тенге из-за увеличения спроса на доллары, ранее называл рост бюджетных расходов, а также вложения национальных компаний в свои инфраструктурные и инвестиционные проекты. В сентябре это привело к росту объема торгов до $4,7 млрд.

Однако аналитики Halyk Finance сомневаются в релевантности этого объяснения: «С одной стороны, в третьем квартале действительно наблюдался рост объема торгов с $3,7 млрд в июле. Однако в мае, например, этот объем был еще выше ($5 млрд), что не оказало никакого ослабляющего эффекта на курс тенге».

В Центре исследований прикладной экономики (AERC) ослабление связали с высоким спросом на валюту из-за сезона отпусков, увеличением покупки долларов Нацбанком в целях поддержки валютной доли ЕНПФ и снижением цен на нефть.

Согласно прогнозу AERC, по итогам 2024 году пара стоимость доллар в среднем составит 467,7. Аналитики ухудшили свой прогноз из-за предпосылок к снижению цен на нефть. В 2025 году курс доллара может в среднем составить 480,8 тенге. Он будет оставаться слабым на фоне более сдержанных объемов трансфертов из Нацфонда.

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