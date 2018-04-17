Правительство Казахстана разработало три сценария развития экономики в случае ослабления тенге

Правительство Казахстана разработало три сценария развития экономики на случай, если курс рубля ослабнет до 70, 80 и 90 рублей за доллар, сообщил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. При этом он подчеркнул, что это не означает, что финансово-экономический блок «верит или ожидает с большой долей вероятности» такого развития ситуации.

«В субботу было проведено заседание совета по экономической политике под председательством премьер-министра, министерств реального блока и финансово-экономического блока. Обсуждали эффект, как макроэкономический, так и отраслевой. Было разработано три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю 70-80-90 и соответствующее повышение курса тенге. Мы провели макроэкономический анализ, то есть каким образом скажется на нашем росте ВВП, на инфляции, на уровне безработицы, и на показателях бюджета. Также провели анализ как это скажется в отраслевом разрезе, на какие предприятия, которые экспортируют либо импортируют из Российской Федерации, в другие страны, которые могут быть затронуты санкциями. Вся эта работа была нами проведена», - сообщил Сулейменов.

Он подчеркнул, что по итогам совета был подготовлен проект плана совместных действий правительства и Нацбанка в случае, если «один из этих сценариев начнет реализовываться». «Он (план - V) предполагает целый ряд мер самого различного характера: регуляторного, фискального, финансового и так далее. И в зависимости от того, будет ли это более сложная ситуация, либо менее сложная ситуация, будет предприниматься тот или иной набор мер», - заверил глава Миннацэкономики.

Вместе с тем Сулейменов объяснил, что финансово-экономический блок обязан рассматривать «самые различные варианты» развития ситуации. Однако, «это не значит, что мы в них верим или ожидаем с большой долей вероятности».

«Мы рассматриваем 70-80-90 рублей, как триггер за доллар. Но как вы прекрасно наблюдаете сами, рубль, в принципе, стоит на отметке 61-62 рубля (за доллар - V). Этому помогает высокая цена на нефть, которая установилась порядка 70-72 долларов за баррель. Поэтому мы не ожидаем каких-то резких движений ни по валютному, ни по макроэкономическому каналу», - подчеркнул министр.

Сулейменов также отметил, что курсовой привязки между Россией и Казахстаном нет. Потому что у нас «отдельная экономика со своими сильными и слабыми сторонами, на которые санкции ни США, ни других государств не распространяются».

«Поэтому прямого арифметического эффекта у нас не будет», - заверил он, отметив, что «даже при самом пессимистичном прогнозе у нас сохраняется достаточно весомый рост экономики».

Сулейменов также напомнил, что сейчас в парламенте находятся поправки в бюджет текущего года, которые завтра рассмотрят на пленарном заседании мажилиса.

«Тот факт, что мы, как правительство, внесли в парламент прогноз социально-экономического развития официально, и будем завтра на пленарном заседании его презентовать с курсом 340 тенге за доллар говорит о том, что мы уверены, что более, чем этот расчетный курс у нас ничего не произойдет», - заключил глава Миннацэкономики.