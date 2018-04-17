​Причиной пожара в кемеровском ТРЦ стало короткое замыкание

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово стало замыкание в проводке светодиодного светильника, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление директора департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Рината Еникеева.

«Мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там», – заявил директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев. Как пояснил Еникеев, у светильника оплавился рассеиватель, это привело к возгоранию поролона. Он отметил, что окончательную версию озвучит Следственный комитет.

Накануне российское издание «Коммерсант» сообщило о том, что причиной пожара могло послужить замыкание, вызванное протечкой крыши.

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Как сообщали российские СМИ, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.