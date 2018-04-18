Мир за ночь. 17-18 апреля 2018 года

В возрасте 92 лет скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш, сообщает Коммерсант. Она была замужем за Джорджем Бушем-старшим — 41-м президентом США. Ее сын Джордж Буш-младший был 43-м президентом США.

Парламент Армении проголосовал за кандидатуру бывшего президента страны, лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, сообщает телеканал Дождь. За избрание Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против — 17.

В Ереване несколько дней продолжаются уличные демонстрации против выдвижения Саргсяна в премьер-министры. За это время было задержано более 80 человек, большинство из них отпустили. Протесты возглавила оппозиционная партия «Елк».

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника. Помпео тайно посетил Северную Корею во время Пасхального уикенда. Целью визита была подготовка почвы для личной встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Сном, пишет Коммерсант.

В ЦРУ, Белом доме и Пхеньяне эту информацию комментировать отказались.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в течение месяца.

Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризацию КНДР до 2020 года. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами. По данным источника Kyodo в японском правительстве, вопрос о сроках денуклеаризации Севера может быть открыто поднят в ходе начавшихся переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят конкретные шаги, направленные на "полную, проверяемую и безвозвратную денуклеариацию" КНДР.

Премьер-министр Японии в настоящее время находится с официальным визитом в США.