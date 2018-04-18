«У меня товар похуже, но подешевле», - Нигматулин о казахстанских снимках дистанционного зондирования земли

75% снимков дистанционного зондирования земли, которые министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предоставляет министерству сельского хозяйства, являются непригодными к использованию. Однако, как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр профильного ведомства Бейбут Атамкулов, зато они дешевле, чем зарубежные.

«На снимки для министерства сельского хозяйства предусмотрено 600 млн тенге, 1,8 млрд тенге на трехлетний период. В ходе технического заседания по аграрным вопросам выяснилось, что Минсельхоз не устраивает качество снимков, 75% оказались непригодными. И в будущем Минсельхоз планирует отказаться от таких услуг, если результаты никому не нужны», - заявил депутат Сергей Звольский.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов отметил, что причина низкого качества снимков – это «техническое решение наземной обработки спутников». На данный момент, по его словам, ведомство совместно с Минсельхозом решает четыре задачи, в частности, «решены вопросы по геопорталу».

«По каждой задаче устанавливается свой геопортал, который проводит качественную обработку снимков, в соответствии с задачами, которые необходимы – определение влажности почвы, нашествие саранчи, урожайность и т.д. Вопрос постоянно поднимается, мы продолжим эту работу. В этом году практически обеспечим решение этих задач и финансирование кадров. Национальным оператором определен «Казахстан Гарыш Сапары».

Я думаю, этот вопрос можно снять и в рабочем порядке решить», - считает министр.

Спикера мажилиса Нурлана Нигматулина ответ не устроил.

«Вы обеспечиваете качество или не обеспечиваете? Вокруг да около ходите! Минсельхоз справедливо задает вопрос – деньги платит – 75% снимков непригодны. Ваши специалисты отвечают, кое-какой процент маленький от угла наклонения, а остальное – саранча, облачность, снежный покров. Ну, слушайте, облачность всю жизнь будет, саранча периодически бывает, снежный покров – у нас физиологически такое состояние зимой! И что хотите сказать? Это же государственные деньги, вам госзаказ дается», - возмутился он.

Министр вновь отметил, что здесь вопрос стоит в технической расшифровке снимков на земле, а здесь возможны проблемы. При этом он вновь подчеркнул, что стоимость казахстанских снимков в несколько раз дешевле, чем те, которые предоставляют в зарубежных странах.

«Вы сейчас выступили не как министр, а как один из знаменитых участников Алайского базара – «У меня товар похуже, но подешевле», - заявил Нигматулин, подчеркнув, что с этой статьей расходов депутаты в будущем будут разбираться.