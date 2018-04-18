Ввод комплекса перенесен с 2025 на 2022 год
Казахстан и Россия ускорят запуск космического ракетного комплекса «Байтерек»
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстан и Россия намерены ускорить запуск космического ракетного комплекса «Байтерек». По планам проект должен был быть реализован в 2025 году, но сроки перенесены на 2022 год, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«В этом году мы должны сделать технико-экономические обоснование. К сожалению, «скосили» деньги. На следующий год - проект, это получается 2019-й, в 2020 году мы должны приступить к ремонту инфраструктуры стартовой площадки «Зенита», к 2022 году полностью модернизировать всю систему, механическую часть, электронную часть, потому что там все аналоговое, мы переводим на цифровое. В 2022 году мы летом должны были завершить казахстанскую часть работы», - рассказал Атамкулов.

Он напомнил, что Казахстан будет являться владельцем пусковой установки. Что же касается российской стороны, то в текущем году они «должны завершить образ ракеты, его тип, его основные стандартные параметры».

«Это будет совершенно новая ракета, она будет экологически чистой. На следующий год они должны начать конструкторские работы», - проинформировал министр.

«В 2021 году россияне должны завершить все работы по ракете: испытательную, тестовую часть и в 2022 году выставить на запуск. Запуск в 2022 году. Было в планах 2025 год, мы сейчас согласовали, ускоряем на 2022 год», - также сообщил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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